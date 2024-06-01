Певица Надежда Кадышева отмечает 65-летие

Народной артистке России, солистке "Золотого кольца" Надежде Кадышевой 1 июня исполняется 65 лет. Будущая певица родилась в деревне Горки в Татарстане, в десять лет осталась без матери, а в 14 уехала к старшей сестре в Подмосковье, где работала на ткацкой фабрике.
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