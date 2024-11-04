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Канадские учёные назвали самый интеллектуальный жанр музыки

Канадские учёные назвали самый интеллектуальный жанр музыки

Компьютер проанализировал самую популярную музыку, чтобы найти самый интеллектуальный жанр.Компания из Канады Prodigy Education использовала искусственный интеллект для анализа текстов самых популярных песен в различных жанрах, чтобы выяснить, какие из них он сочтёт самыми богатыми с точки зрения лексики и содержания, а также эмоциональности.

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