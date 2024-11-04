Канадские учёные назвали самый интеллектуальный жанр музыки

Компьютер проанализировал самую популярную музыку, чтобы найти самый интеллектуальный жанр.Компания из Канады Prodigy Education использовала искусственный интеллект для анализа текстов самых популярных песен в различных жанрах, чтобы выяснить, какие из них он сочтёт самыми богатыми с точки зрения лексики и содержания, а также эмоциональности.