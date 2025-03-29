Эксперт Подсухина: работа в школьные годы учит ответственности

Многие подростки мечтают о собственных деньгах и независимости от родителей, но сталкиваются с вопросами: как найти подработку, не нарушая закон, и при этом успевать учиться? Эксперт образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала "Газете.
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