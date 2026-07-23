Рубио заявил о заинтересованности США в процветании Кубы

Соединенные Штаты Америки готовы сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию на Кубе, поскольку это затрагивает вопросы национальной безопасности страны ввиду территориального расположения Острова свободы.
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