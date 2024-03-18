Почему многие женщины ненавидят «хороших парней», сами выбирают непонятно кого, а потом жалуются на жизнь?

Давайте представим многим хорошо известную картину: мужчина ухаживает за женщиной, осыпает её комплиментами и признаётся в любви, а она в ответ показывает ему абсолютную незаинтересованность и в дальнейшем отдаёт предпочтению мужчине, который совершенно её не ценил и не уважал.