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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Почему многие женщины ненавидят «хороших парней», сами выбирают непонятно кого, а потом жалуются на жизнь?

Давайте представим многим хорошо известную картину: мужчина ухаживает за женщиной, осыпает её комплиментами и признаётся в любви, а она в ответ показывает ему абсолютную незаинтересованность и в дальнейшем отдаёт предпочтению мужчине, который совершенно её не ценил и не уважал.

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