Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ветеринары помогли встать на ноги амурским тиграм, пойманным на Дальнем Востоке

Ветеринары помогли встать на ноги амурским тиграм, пойманным на Дальнем Востоке

Двухтонный пикап раскачивается из стороны в сторону от беспокойства пассажира. Внутри металлического контейнера – полосатый рецидивист, который в одиночку держал в страхе целый поселок в Хабаровском крае.

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