БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Топливный кризис: наливают больше, но канистры под запретом

Топливный кризис: наливают больше, но канистры под запретом

Станислав Митрахович: Отменять на АЗС лимиты до окончания сезона повышенного спроса нецелесообразно Ирина Мишина Фото: Ilya Moskovets / URA.

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