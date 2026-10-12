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МОСИНФОРМ

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Дептранс рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за дождя

Дептранс рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за дождя

Столичным водителям рекомендовали проявлять повышенную осторожность из-за дождя, который прогнозируется на весь день.

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