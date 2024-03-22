Медведев заявил о необходимости ответных мер после теракта в «Крокус Сити Холле»

Террористы понимают только ответные меры, по-другому противостоять им невозможно. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
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