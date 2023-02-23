Украинские власти проводят принудительную мобилизацию своих граждан, пытающихся попасть в РФ через страны ЕС

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию своих граждан призывного возраста, пытающихся попасть на территорию РФ через страны Прибалтики, насильно возвращая их на родину.
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