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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Велимир Перасович: «Не завидую той команде, которая попадет на «НН» в плей-офф»

«В первую очередь хотел бы поздравить своих игроков с победой. В Нижнем Новгороде она дорогого стоит, поскольку «Пари НН» всегда играет в крайне агрессивный и контактный баскетбол.

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