Аппарат небольшой мощности для контактной сварки «насквозь»

﻿﻿Рисунок 1. При проектировании небольшого настольного пластинчатого станка для точечной сварки мелких изделий, представляющего собой простое термостойкое соединение тонких пластин и проволок из разных металлов, для внутренней арматуры самодельных электровакуумных агрегатов, как обычно, были допущены некоторые ошибки и просчеты.