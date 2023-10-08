Аппарат небольшой мощности для контактной сварки «насквозь»

Рисунок 1. При проектировании небольшого настольного пластинчатого станка для точечной сварки мелких изделий, представляющего собой простое термостойкое соединение тонких пластин и проволок из разных металлов, для внутренней арматуры самодельных электровакуумных агрегатов, как обычно, были допущены некоторые ошибки и просчеты.
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