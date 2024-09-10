У этого анима есть координатор груди одного персонажа — высочайшая культура!Люди культуры заметили, что студия A-1 Pictures наняла для производства свежей серии аниме “Слишком много проигрывающих героинь” (Make Heroine ga Oosugiru!) человека с крайне необычной и культурной должностью — координатор груди.