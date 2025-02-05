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Александр Дугин прокомментировал взрыв, нацеленный на основателя батальона «Арбат»

Александр Дугин прокомментировал взрыв, нацеленный на основателя батальона «Арбат»

Взрыв, произошедший в престижном московском жилом комплексе «Алые паруса», был направлен против Армена Саркисяна, создателя добровольческого батальона в Донбассе.

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Комментарии
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И
Игорь
Везде подвесные потолки. Планируется заранее, закладка может ещё с лета, возможно меняли какой световой прибор, вентиляцию &quot;ремонтировали&quot;. Вариантов действительно много.
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
А охрана, также как и в других местах, видно сидит для мебели - просто протирают  штаны за смену и стерегут ворота, которые и так автоматические
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2 час.
Геннадий Хрипунов
Наши Государственные чиновники готовы на всё, чтобы ублажать фашизм пиндоско-бандеровско-гей еврпы и быть в первых рядах, чтобы ставить палки в колёса нашей старне и ребятам которые возвращают наши земли под названием анго-бандеровско-гей-европейский фашизм .
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1 час.
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