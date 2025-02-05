Александр Дугин прокомментировал взрыв, нацеленный на основателя батальона «Арбат»

И Игорь Везде подвесные потолки. Планируется заранее, закладка может ещё с лета, возможно меняли какой световой прибор, вентиляцию "ремонтировали". Вариантов действительно много.

ВТ Врам Тавризов А охрана, также как и в других местах, видно сидит для мебели - просто протирают штаны за смену и стерегут ворота, которые и так автоматические