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Царьград

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Тревел-блогер перечислил страны, где с радостью принимают туристов из России

Тревел-блогер перечислил страны, где с радостью принимают туристов из России

Опытный путешественник поделился опытом и рассказал, где с радостью примут русских туристов.Несмотря на некоторые предубеждения иностранцев по отношению к жителям России, во многих странах русски туристам не просто рады, но и ждут их с распростёртыми объятиями.

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