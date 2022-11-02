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«Самара» подпишет Джордана Теодора

Разыгрывающий защитник Джордан Теодор (32 года, 183 см) отклонил предложение испанской «Сарагосы» и продолжит карьеру в российской «Самаре», сообщает инсайдер Чема де Лукас.

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