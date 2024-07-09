Главу паспортно-визового сервиса задержали на Камчатке за превышение полномочий

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавазадзе На Камчатке правоохранители задержали директора паспортно-визового сервиса, которая беспрепятственно принимала у иностранцев экзамены по русскому языку и истории РФ, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.