Главу паспортно-визового сервиса задержали на Камчатке за превышение полномочий

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавазадзе На Камчатке правоохранители задержали директора паспортно-визового сервиса, которая беспрепятственно принимала у иностранцев экзамены по русскому языку и истории РФ, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
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