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Главу паспортно-визового сервиса задержали на Камчатке за превышение полномочий

Главу паспортно-визового сервиса задержали на Камчатке за превышение полномочий

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавазадзе На Камчатке правоохранители задержали директора паспортно-визового сервиса, которая беспрепятственно принимала у иностранцев экзамены по русскому языку и истории РФ, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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Комментарии
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Константин Самарин
Отмажется.. При карманных судах, купленных судьях, и лоббировании интересов мигрантов высокими властями, гарантирован мягкий пришовор, или вообще развал дела, по указанию из Кремля.
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12 час.

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