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Курские новости

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На Курском фронте бойцы РФ громят ВСУ между Черкасской Конопелькой и Колмаковым

На Курском фронте бойцы РФ громят ВСУ между Черкасской Конопелькой и Колмаковым

По информации на утро 14 февраля телеграмм-канала «Два майора», в Курской области военные группировки войск «Север» проводят зачистку, уничтожая рассредоточенные группы украинских формирований между Черкасской Конопелькой и хутором Колмаков.

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