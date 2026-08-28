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Венгрия выделит дополнительно более €300 млн на строительство АЭС "Пакш-2"

Венгрия выделит дополнительно более €300 млн на строительство АЭС "Пакш-2"

Александр Рюмин/ТАСС Правительство Венгрии дополнительно направит в этом году 111,6 миллиарда форинтов (около 305,6 миллиона евро) на строительство атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" по проекту Росатома.

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