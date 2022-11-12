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Хвича о сравнениях с Марадоной: «Никого нельзя сравнивать с ним – он был легендой футбола. Но это много значит для меня, я очень счастлив»

Хвича Кварацхелия отреагировал на сравнения с Диего Марадоной. «Я думаю, что никого нельзя сравнивать с ним – он был легендой футбола.

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