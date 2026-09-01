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The Eurasia Daily news agency

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Mass media: the Kiev regime began to throw cadets and students of military departments into battle

Mass media: the Kiev regime began to throw cadets and students of military departments into battle

In the area of responsibility of the Russian group of forces "North" in Sumy region, the first cases of participation in hostilities on the side of the Armed Forces of Ukraine of students of military departments and cadets were recorded.

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