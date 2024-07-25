Мурашко об ощущении возраста граждан России: в 40 чувствуют на 30

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об ощущении возраста у наших граждан.РИА Новости сообщили, что оно сместилось примерно на 10 лет «Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними.