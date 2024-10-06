Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации

Накануне у актера произошла остановка сердца во время операции Народный артист РСФСР киноактер Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, передает «РИА Новости».
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