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Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

  Размышления о будущих выборах украинского президента Зеленский очень долго думал и наконец заявил, что выборы президента сейчас выгодны только Москве.

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Комментарии
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radiofree RF
Какой смысл убирать идиота,придёт другой идиот.
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1 д.
Эдуард Александров
Если придёт вменяемый к власти, то он запросит мира и согласится на уже фактические территориальные приобретения России. И Россия не сможет не принять такие условия. Но нам нужны Одесса, Николаев, Харьков... Поэтому пусть Зеля со своей непримиримостью остаётся. Тогда для России всё возможно.
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1 д.

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