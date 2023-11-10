Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Эдуард Александров

Если придёт вменяемый к власти, то он запросит мира и согласится на уже фактические территориальные приобретения России. И Россия не сможет не принять такие условия. Но нам нужны Одесса, Николаев, Харьков... Поэтому пусть Зеля со своей непримиримостью остаётся. Тогда для России всё возможно.