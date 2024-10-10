Видео: Экономическая полиция провела рейд по местам проживания мигрантов в Петербурге

В результате, правоохранители задержали 17 человек В рамках расследования уголовного дела о незаконной миграции сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга провели проверку мест компактного проживания иностранных граждан.
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