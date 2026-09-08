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NYT: Украина не сможет быстро решить проблему с дефицитом средств ПВО

NYT: Украина не сможет быстро решить проблему с дефицитом средств ПВО

Украина не сможет быстро найти решение вопроса с острой нехваткой средств ПВО. Об этом пишет заслуженный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и член Общества ведущих учёных Колумбийского университета Раджан Менон в колонке для газеты The New York Times.

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