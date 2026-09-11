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Военэксперт Дандыкин: Россия бережет "Орешник" для возможных ударов по Европе

Военэксперт Дандыкин: Россия бережет "Орешник" для возможных ударов по Европе

Россия не использует часто ракетный комплекс «Орешник» для ударов по Украине потому, что «бережет» его для гипотетического конфликта с Европой, которая готовится к войне.

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