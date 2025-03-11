Для тех, кто спрашивает о количестве авиационной поддержки в Курской области. Отвечаю: в небе тесно.
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Для тех, кто спрашивает о количестве авиационной поддержки в Курской области. Отвечаю: в небе тесно.
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