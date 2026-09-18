НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК МВД НЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЛИ: ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ ПО ДЕЛУ О КРАЖЕ БЕНЗИНА

Новый главный хозяйственник МВД Геннадий Пешков занял должность 10 сентября, а спустя шесть дней оказался в СИЗО.
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да не ржать, поручик! время ржать прошло, пора бы что-то делать с этой гнилой системой...
Срочно нужна смертная казнь!!!
Царь "святой", да бояре "воры"!!!!Все на выборы!!
Пока, в угоду гейропы, не вернут "вышку"- это не прекратится.
Голикова развалила медицину ,когда министром была ,Шойгу развел среди своих замов уголовщину в минобороны ,Колокольцев вообще довёл МВД до ручки ...И все при креслах .Ну а светлейший вообще тут ни при чём .Все на выборы !!! Голосуем за ЕР !!!
Не долго музыка играла, недолго фраер танцевал...быть у ГСМ и не заправить свою машину (ну перелил лишка) ???Он хотел потом, мочой разбавить ??
Я за то Вор должен сидеть и не на даче? Пётр1 порол Меньшыкова и этих надо пороть и ПУТИН причём? И всё руководство знало и молчало мы ангелы?