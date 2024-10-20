Действующий под позывным «Мучной» военнослужащий Вооружённых сил киевского режима пожаловался на то, что Армия России сумела отрезать каждый из путей снабжений боевиков ВС Украины у населённого пункта Селидово, кроме одной небольшой трассы.
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