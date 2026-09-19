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Имя — Кай, песня — «Position №2»: почему Россия 90-х сошла по нему с ума и куда он потом пропал

Имя — Кай, песня — «Position №2»: почему Россия 90-х сошла по нему с ума и куда он потом пропал

У Кая Метова случилась редкая для поп-артиста вещь: публика выбрала за него не только главный хит, но почти весь будущий образ.

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