Остаемся зимовать: как пережить русские морозы с комфортом и без ущерба здоровью

Советы для тех, кому особенно тяжело пережить сезон зимних холодов. 123RF/legion-media.ru Не все любят русскую зиму: короткие дни, длинные ночи, холод на улице и в квартире, а из теплой постели так не хочется высовываться.
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