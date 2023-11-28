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Остаемся зимовать: как пережить русские морозы с комфортом и без ущерба здоровью

Остаемся зимовать: как пережить русские морозы с комфортом и без ущерба здоровью

Советы для тех, кому особенно тяжело пережить сезон зимних холодов. 123RF/legion-media.ru Не все любят русскую зиму: короткие дни, длинные ночи, холод на улице и в квартире, а из теплой постели так не хочется высовываться.

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