🔴 В Нижнегорском районе выбирают главу администрации На вакантную должность претендуют три кандидата — Евгений Терещенко, Артём Домащук и Антон Кравец.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔴 В Нижнегорском районе выбирают главу администрации На вакантную должность претендуют три кандидата — Евгений Терещенко, Артём Домащук и Антон Кравец.