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Царьград

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Врач Галина объяснила, почему витамины осенью не укрепляют иммунитет

Врач Галина объяснила, почему витамины осенью не укрепляют иммунитет

Интегративный врач Кристина Галина утверждает, что осеннее укрепление иммунитета витаминами неэффективно.

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