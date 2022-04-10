"Похороните меня в пуантах": Анастасия Волочкова рассказала о своем мироощущении на фоне стрессов

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о своей текущей жизненной ситуации. Начало года для танцовщицы ознаменовалось серией громких скандалов, а в настоящее время она ведет судебные тяжбы сразу по двум фронтам – с соседями и руководством ГАБТа.