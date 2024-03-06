Не первый раз он принимал удар на себя, но в этот раз их было слишком много. Катеров-камикадзе, которые роем накинулись на патрульный корабль.
Последний бой, он трудный самый
Комментарии
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ezs ural
А может туннель под Ла-Маншем лучше херануть? Это наверно будет более действенно для еврогеев, мож призадумаются...
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14 час.
VORON VoronS
Пора уже делать Черное Море внутренним!
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14 час.
Альберт Волков
Призрачно всё, в этом мире бушующем. Есть только миг. За него и держись................... Вечный покой сердце вряд ли обрадует.................................. Помните Высоцкого? Причем тут Высоцкий?
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13 час.
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