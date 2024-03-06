Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Последний бой, он трудный самый

Последний бой, он трудный самый

Не первый раз он принимал удар на себя, но в этот раз их было слишком много. Катеров-камикадзе, которые роем накинулись на патрульный корабль.

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Комментарии
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ezs ural
А может туннель под Ла-Маншем лучше херануть? Это наверно будет более действенно для еврогеев, мож призадумаются...
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14 час.
VORON VoronS
Пора уже делать Черное Море внутренним!
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14 час.
Альберт Волков
Призрачно всё, в этом мире бушующем. Есть только миг. За него и держись................... Вечный покой сердце вряд ли обрадует.................................. Помните Высоцкого?   Причем тут Высоцкий?
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