Вселенная выбрала знак, которого ждет невероятное лето — начало райской жизни

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Астролог Юлия Гикис назвала счастливчика предстоящего сезона. 123RF/legion-media.ruАстролог Юлия Гикис предсказывает, что июнь 2025 года принесет всем знакам зодиака период добровольного изгнания, который начнется с 22 мая.

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