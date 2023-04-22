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Единство ЕС оказалось под угрозой из-за бунтов фермеров в Восточной Европе

Единство ЕС оказалось под угрозой из-за бунтов фермеров в Восточной Европе

Украина усилила тенденции к распаду Евросоюза. Страна стала экспортировать большой объем продуктов сельского хозяйства, что спровоцировало бунты в Восточной Европе.

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