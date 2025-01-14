Гордон озвучила шокирующую причину смерти экс-мужа Седоковой — провела обряд

Юрист обрушилась с очередными обвинениями в адрес певицы. Анна Седокова и Янис Тимма СоцсетиЮрист Катя Гордон считает Анну Седокову причастной к смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы и открыто озвучивает свою позицию.