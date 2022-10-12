Офицер ФСБ в отставке рассказал, как лишить Киев поставок вооружения

Россия может лишить киевский режим поставок техники и оружия с Запада, если выведет из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, 12 октября сообщает РИА Новости.
Россия может лишить киевский режим поставок техники и оружия с Запада, если выведет из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, 12 октября сообщает РИА Новости.
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