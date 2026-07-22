В США пришли к неожиданному выводу о России

Что бы не делал Запад, Россия не уступит. Об этом в статье для The New York Times (NYT) заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований нераспространения им.
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