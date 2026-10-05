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«Все приходите ко мне, как к живой»: в Краснодар привезут мощи Матроны Московской

«Все приходите ко мне, как к живой»: в Краснодар привезут мощи Матроны Московской

С 7 по 11 октября в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара будет находиться ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской.

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