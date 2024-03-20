Корнеев о срыве перехода Сперцяна в Эредивизи: «Аякс» затянул с покупкой, заморочив парню голову. Вариант с «Фейеноордом» был бы идеальнее» 

– Сперцян сейчас один из лидеров, летом вокруг него ходило много слухов. Почему он в итоге не перешел никуда ни прошлым летом, ни зимой? – Летом было слишком долгое ожидание, а почему не перешел зимой – команда идет на первом месте.
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