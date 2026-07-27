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Нижегородская правда

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Нижегородские хозяйки поделились рецептами блюд из кабачков

Нижегородские хозяйки поделились рецептами блюд из кабачков

Начинается сезон кабачков, а значит самое время приготовить из них… Да всё что угодно, кажется, можно из них приготовить! Оладьи, котлеты, запеканки – кабачок настоящий чемпион по количеству блюд, в которых его можно использовать.

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