Бывший член ЦИК Максим Лебединский назначен на новую должность

Бывший секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Максим Лебединский был избран председателем Союза юристов Республики Молдова, общественного объединения, в состав которого входят авторитетные юристы из нашей страны.
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