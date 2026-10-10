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МОСИНФОРМ

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Бесплатные тренировки по йоге, растяжке и пилатесу проводятся в Москве

Бесплатные тренировки по йоге, растяжке и пилатесу проводятся в Москве

Бесплатные занятия проекта «Спортивные выходные» помогают москвичам сочетать физическую активность с заботой о ментальном благополучии.

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