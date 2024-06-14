Девушка-пассажир погибла в результате ДТП в Новосибирской области

Смертельная авария произошла на территории Искитимского района утром в пятницу, 14 июня.В Искитимском районе Новосибирской области около 10 утра произошла смертельная авария, в которой погибла молодая женщина-пассажир.
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