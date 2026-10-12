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RacingNews365: Haas определился с заменой Эстебана Окона

Haas F1 TeamФранцузский гонщик Эстебан Окон покинет американскую команду Формулы 1 Haas по окончании сезона-2026, что уже официально подтвердил коллектив.

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