В Москве госпитализирована претендент на участие в президентских выборах Александра Тищенко

В минувшую пятницу в московскую клинику доставили пациента с отравлением. Позднее стало известно, что госпитализирована претендент на участие в выборах президента РФ Александра Тищенко, которая накануне что-то съела в своем избирательном штабе и выпила «Колу».
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