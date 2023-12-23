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В Москве госпитализирована претендент на участие в президентских выборах Александра Тищенко

В Москве госпитализирована претендент на участие в президентских выборах Александра Тищенко

В минувшую пятницу в московскую клинику доставили пациента с отравлением. Позднее стало известно, что госпитализирована претендент на участие в выборах президента РФ Александра Тищенко, которая накануне что-то съела в своем избирательном штабе и выпила «Колу».

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