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Царьград

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Суд наложил арест на 5,6 млрд рублей Чубайса и еще семи человек по иску Роснано

Суд наложил арест на 5,6 млрд рублей Чубайса и еще семи человек по иску Роснано

Арбитражный суд в Москве наложил арест на денежные средства Чубайса и еще семь человек.По иску Роснано арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и имущество экс-главы компании Анатолия Чубайса.

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